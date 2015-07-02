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أهالى قرية بنى عدى فى أسيوط ينتظرون وصول جثمان شهيد حادث سيناء الإرهابى

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أهالى قرية بنى عدى فى أسيوط ينتظرون وصول جثمان شهيد حادث سيناء الإرهابى أهالى قرية بنى عدى فى أسيوط ينتظرون وصول جثمان شهيد حادث سيناء الإرهابى
أصابت محافظة أسيوط بشكل عام وقرية بنى عدى والقرى المجاورة لها بمركز منفلوط بشكل خاص حالة من الحزن والأسى، بعد وصول نبأ استشهاد المقدم أحمد عبد العليم دردير ابن قرية بنى عدى فى العمل الإرهابى الخسيس، الذى استهدف عددا من المواقع الأمنية بسيناء وراح ضحيته أكثر من 17 شهيدا من أبناء القوات المسلحة.

وأكد أحد أقارب الشهيد، أنهم فى انتظار وصول جثمان الشهيد وأنه سيدفن بمدافن العائلة بقرية بنى عديات.

وشارك المئات من أهالى قرية بنى عدى العزاء عبر صفحات "فيس بوك"، مؤكدين أن قرية بنى عدى قرية الأبطال، خاصة وانها القرية التى تصدت للحملة الفرنسية عام 1799 ولم يبخل أهلها عن التضحية من أجل وشعبها.

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