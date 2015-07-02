أحد أقارب شهيد سيناء: منع الإرهابيين من اعتلاء سطح منزله لقصف الجيش فقتلوه

قال محمد قويدر أحد أقارب الشهيد محمد عيادة قويدر، إن الجماعات الإرهابية ألقت قنبلة يدوية على الشهيد ونجله البالغ من العمر 16 عاما عندما منعهم من مواجهة قوات الجيش من أعلى سطح منزله بسيناء خلال مواجهات اليوم، موضحاً أن الشهيد ذهب ونجله بسيارته إلى منزله بعد علمه أن الجماعات المتطرفة تتخذ من سطحه منصة لإطلاق النار على كمين للقوات المسلحة.

وأضاف "قويدر" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن الشهيد عندما دخل منزله وحاول الصعود إلى أعلى المنزل لإنزال الإرهابيين ألقوا قنبلة الأمر الذى اسفر عن استشهاده بينما نجا نجله.

- نقل جثامين الشهداء من مطارى العريش والجورة بشمال سيناء

>