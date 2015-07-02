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عودة 25 سيارة إسعاف من سيناء فى طريقها إلى محافظاتها

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عودة 25 سيارة إسعاف من سيناء فى طريقها إلى محافظاتها عودة 25 سيارة إسعاف من سيناء فى طريقها إلى محافظاتها
عبر منذ قليل المجرى الملاحى لقناة السويس عبر معدية سيارات القنطرة مايقرب من 25 سيارة إسعاف تم الاستعانة بها من محافظات الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد تم الاستعانة بها لإنقاذ مصابى سيناء.

وقال مصدر طبى إن سيارات الإسعاف جميعها كانت تقف بقرية جلبانة على حدود الإسماعيلية مع شمال سيناء تحت الطلب وفى وضع الاستعداد لاستعانة بهم لنقل المصابين من ضحايا الإرهاب فى سيناء.

وأضاف المصدر أن سيارات الإسعاف تم استدعائها من عدد من المحافظات منها الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، وأكد المصدر أن عددا من سيارت الإسعاف قد عاد إلى المحافظات مرة أخرى.

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