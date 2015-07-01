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محافظ سوهاج يقرر غلق محطة بنزين بطريق قرية نيدة ومطعم نادى الأطباء

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محافظ سوهاج يقرر غلق محطة بنزين بطريق قرية نيدة ومطعم نادى الأطباء محافظ سوهاج يقرر غلق محطة بنزين بطريق قرية نيدة ومطعم نادى الأطباء
قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، غلق محطة بنزين بطريق قرية نيدة، ومطعم نادى الأطباء بسوهاج بناء على تقرير الأمن الصناعى والسلامة المهنية، وذلك لعدم توافر الاشتراطات.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بالمنطقة، وكلف رئيس الوحدة المحلية لقرية نيدة بوضع خطة لتطوير وتجميل المدخل الرئيسى لمدينة سوهاج فى اتجاه قرية نيدة.

كما قرر المحافظ إحالة مسئول الإدارة الزراعية بأخميم ورئيس الوحدة الوحدة المحلية لقرية نيدة للتحقيق حول التعديات والبناء على الأراضى الزراعية بالقرية، وأوضح المحافظ أن من يثبت تقصيره فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لتلك التعديات.

كما تفقد المحافظ منطقة الجامعة وكلف رئيس حى شرق برفع كفاءة الشارع وإزالة الأتربة وإعادة دهان البلدورات والأسوار مع تركيب لمبات جديدة لأعمدة الشارع للإنارة ، كما أزال سيادته عددًا من الإشغالات الموجودة أمام مدخل إحدى العمارات السكنية بالمنطقة.

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