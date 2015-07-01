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بالصور.. جنازة عسكرية مهيبة لشهيد شرطة حلوان بمسقط رأسة بالمنوفية

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فى مشهد جنائزى مهيب شيع المئات من أهالى كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية جنازة الشهيد أمين شرطة "وليد معوض سعيد نصر" (39 عاما) والذى استشهد على يد مجهولين أطلقوا النيران عليه أثناء قيامه بتأدية واجبه ضمن الخدمات الأمنية المعنية بتأمين مخزن مقتنيات متحف الشمع بحلوان فى جنازة عسكرية مهيبة.

خرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية يتقدمها اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد داود رئيس مباحث مركز الشهداء واللواء أسامة فرج السكرتير العام للمحافظة وسط هتافات منها الإخوان هما الإرهاب، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، يا شهيد نام واتهنى واستننى على باب الجنة.

وأكتفت زوجته هناء أحمد ربة منزل بترديد عبارات منهم لله اللى حرمونى منك يا حبيبى ربنا ينتقم منهم.

ومن جانبه أشار السكرتير العام الى أن الشعب المصرى بصموده ووحدته ووقوفه معا على قلب رجل واحد قادر على دحر الإرهاب الأسود وأن ستنتصر على الإرهاب وأبناء مصر لن تنال من عزيمتهم ولن ترهبهم هذه الممارسات مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدامن أجل توفير العناية والرعاية الكاملة لأسرة الشهيد عرفانا وتقديرا لدوره فى التضحية بنفسه من أجل الوطن.

وأكد عادل نصر، أن الشهيد متزوج ولديه ولدان أحمد (فى الصف الثالث الابتدائى) وزياد (فى الصف الأول الابتدائى) ولديه أخوان هانى ، محمود و3 أخوات إناث، وأشار أهالى القرية إلى أن الشهيد من خيرة أبناء القرية ويتمتع بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة وقدوة طيبة للعديد من أبناء القرية.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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