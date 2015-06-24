ضبط 83 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرورحملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 83082 مخالفة مرورية متنوعة، و2023 دراجة نارية مخالفة، 1201 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، وحجز 1161 سيارة ودراجة نارية مخالفة وضبط 31 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تأتى هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى.

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