تونس تصدر مذكرات توقيف دولية بحق مصريين متهمين بقتل صحفييها فى ليبيا

أفادت وكالة تونس أفريقيا التونسية بأن القضاء التونسي أصدر مذكرات توقيف دولية بحق مصريين اثنين بتهمة "خطف وقتل" صحفيين تونسيين فى ليبيا.

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأكيده أن قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف دولية بحق مصريين اثنين بتهمة الضلوع في اختطاف الصحفيين التونسيين ( سفيان الشورابى) و(نذير القطارى) فى ليبيا.

يشار إلى أن قاضى التحقيق التونسـى كان قد وجه للمصريين تهم الاختطاف والحجز والقتل، بعد الاستماع إلى أقوالهم، قبل شهرين فى قضية اختفاء الصحفيين التونسيين، حسب الوكالة.

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