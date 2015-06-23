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وكيل تشك ينفي توقيعه لأرسنال

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وكيل تشك ينفي توقيعه لأرسنال وكيل تشك ينفي توقيعه لأرسنال

نفى مدير أعمال بيتر تشك حارس مرمى تشيلسي أن يكون الحارس التشيكي قد وقع على عقود انتقاله لأرسنال بعد تأكيدات صحيفة (دايلي ميل).

ويتوقع رحيل تشك عن تشيلسي في الموسم المقبل بعد ابتعاده عن المشاركة أساسيا في وجود ثيبو كورتوا.

ورغم إعلان صحيفة (دايلي ميل) أن تشك أنهى إجراءات انتقاله إلى أرسنال لكن الحساب الرسمي للشركة التسويق التي تملك وكالة بيتر تشك نفت الأمر.

وعبر الحساب الرسمي للشركة على (تويتر) قالت الشركة موجهة حديثها لصحيفة دايلي ميل: "كما قلنا لكم لم يحدث أي انتقال لبيتر تشك بعد".

وأضاف "أي أخبار جديدة حول انتقاله سيعلنها تشك قريبا".

ويسعى أرسنال للظفر بخدمات الحارس التشيكي المخضرم صاحب الـ33 عاما بعد 11 موسما قضاهم بقميص تشيلسي.

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