مستشار وزير الزراعة: إصدار 5 قوانين لخدمة الفلاح ورفع مستوى معيشته

قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس مجموعة صياغة القوانين الزراعية بوزارة الزراعة، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، تم إصدار 5 قوانين تخدم الفلاح المصرى وترفع مستوى معيشته، هى قوانين الزراعة التعاقدية، والتكافل الزراعى، والتأمين الصحى على الفلاحين، وقانون التعاون الزراعى، وقانون قطن الإكثار.

وأضاف مستشار وزير الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ما زال هناك قوانين سيتم اصدارها قريبًا منها قانون الصيد وجارٍ صدوه وقانون الامان الحيوى وقانون الاتحاد العام لمنتجى الألبان وقانون حماية الأصناف النباتية، وجميع القوانين تهدف فى المقام الأول للتيسير على الفلاح ورفع مستوى معيشته وضمان وضع آمن له، وأن يجد عائدًا مناسبًا من محصوله.

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