"المغربي" و"جرانة" يغادران "طرة" بعد إخلاء سبيلهما من الأموال العامة

كتب : الوليد إسماعيل منذ 5 دقائق

غادر أحمد المغربي وزهير جرانة، وزيرا الإسكان والسياحة الأسبقان، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، محبسيهما في سجن طرة، وذلك بعد أن قررت نيابة الأموال العامة إخلاء سبيلهما، وقبلت منهما سداد مبلغ 200 ألف جنيه، على ذمة التحقيق في قضية إهدار العام من خلال قضية "كبائن وشاليهات شاطئ عايدة والمعمورة بالإسكندرية".

كانت النيابة قررت حبس المغربي وجرانة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لكنهما حصلا على حكمين بإخلاء سبيلهما في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام وإهداره، وذلك نظرا لبلوغهما الفترة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي والمحددة بـ18 شهرًا وفقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وتقدما بتظلمات إلى محكمة الاستئناف تقرر بناءً عليها تحديد جلسات لنظره وقبلت المحكمة التظلم وقررت إخلاء سبيلهما.

وفور صدور قرار إخلاء السبيل، خاطبت مصلحة السجون كلا من النيابة العامة والجهات القضائية المختلفة لمعرفة ما إذا كانت هناك أحكام بالحبس صادرة ضد المغربي وجرانة في قضايا أخرى، وتبينت من عدم وجود ذلك، فنقلتهما إلى مديرية أمن القاهرة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما.