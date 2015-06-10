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مصادر: إحالة المتهمين فى قضية "أجناد مصر الثانية" للجنايات

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مصادر: إحالة المتهمين فى قضية "أجناد مصر الثانية" للجنايات مصادر: إحالة المتهمين فى قضية "أجناد مصر الثانية" للجنايات
أكدت مصادر مطلعة أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة بـ"قضية أجناد الثانية" إلى محكمة الجنايات بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وتنفيذ تفجيرات محيط قصر الاتحادية، وكمين وزارة الخارجية، كما وجهت لهم النيابة اتهامات بالانتماء لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها وحيازة متفجرات وأسلحة واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته وحيازة أسلحة وذخائر.

واعترف المتهمون "سامح.ع" و"محمد.ا" و"عبد الرحمن.ك"، بأن قاموا بتتفيذ تفجير قصر الاتحادية فى 30 يونيو الماضى والذى أسفر عن استشهاد ضابطين حيث قاموا بزرع قنبلتين بمحيط الاتحاد وقاموا برشهما بمادء طلاء "إسبراى" قبل الواقعة بثلاثة أيام وذلك للتمويه وفى يوم الواقعة قاموا بتفجيرهما عن بعد باستخدام الهاتف المحمول.

كما اعترفوا بأنهم قاموا برصد محيط وزارة الخارجية، ثم زرعوا قنبلة فى السادسة صباح يوم 20 سبتمبر أسفل شجرة وانتظروا حتى قدوم طاقم حراسة الكمين ثم فجروا القنبلة بنفس طريقة الأولى.

وأضافوا أنهم ارتكبوا الواقعتين بناء على تكليف من همام عطية قائد التنظيم، والذى تم تصفيته من قبل الأجهزة الأمنية 4 أبريل الماضى خلال مداهمة لوكره بالجيزة، وأنه هو من رصد مواعيد تغيير الحراسات حول المكان.


>- تجديد حبس 6 متهمين فى قضية تنظيم أجناد مصر الثانية

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مصر 365

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