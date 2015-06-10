هيئة الاستعلامات: حادث الأقصر يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته تجاه الإرهاب

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانا تعليقاً على الحادث الذى وقع اليوم الاربعاء، قرب معبد الكرنك بمدينة الأقصر، اكدت فيه ان هذا الحادث كان محاولة فاشلة من العناصر الإرهابية ، وقد استطاعت أجهزة الأمن إجهاضها فى مهدها، الأمر الذى يؤكد قدره الدولة المصرية على حماية السائحين والمواطنين واانها تولى سلام زوارها أهمية قصوى

واشارت الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن جميع المناطق والمرافق السياحية فى مصر آمنة بالكامل ، بما فى ذلك معابد الأقصر ومتاحفها، وأن السائحين والزوار يواصلون جولاتهم بين معالمها الرائعة وفى مقدمتهم "جيم يونج كيم" رئيس مجموعة البنك الدولى الذى يزور الأقصر حالياً، وأن أحداً منهم لم يكترث بهذا الحادث الفاشل المحدود .

وقالت الهيئة في بيانها، ان هذه المحاولة اليائسة قد فضحت الأهداف الدنيئة للعناصر الإرهابية للنيل من استقرار مصر والأضرار باقتصادها وتشويه صورة الأمن فيها، وهى أهداف لم ولن تتحقق بفضل تماسك الشعب المصرى ويقظة مؤسساته، مؤكدة ان هذه الحقائق تضع المجتمع الدولى امام مسئولياته فى إدراك طبيعة هذه الجماعات الإرهابية والتوقف عن الانخداع بالأقنعة التى تتخفى وراءها واتخاذ مواقف تتناسب مع مايمثله هؤلاء المجرمون من خطر على امن مصر والمنطقة والعالم .

وناشدت الهيئة العامة للاستعلامات المراسلين الأجانب فى مصر ووسائل الإعلام فى انحاء العالم بتوخي الدقة وعدم الاعتماد على مصادر مشبوهة تحاول تشويه واقع الأوضاع فى مصر، الأمر الذى يحقق فى النهاية أغراض الإرهابيين .

واضافت ان ما حدث فى الأقصر اليوم هو رسالة أخرى لعلها تصل الى مسامع المنظمات الحقوقية الدولية خصوصاً تلك التى لاتزال تصدر تقاريرها المنحازة التى تقلب الحقائق وتبرئ الإرهابيين وتحاول ان تجعل منهم ضحايا بينما يواصلون جرائمهم ضد شعب مصر ومؤسساته الوطنية .

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