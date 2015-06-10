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وزير الثقافة: إنشاء 15 بيتًا ثقافيًا بالجمهورية بتكلفة 45 مليون جنيه

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وزير الثقافة: إنشاء 15 بيتًا ثقافيًا بالجمهورية بتكلفة 45 مليون جنيه وزير الثقافة: إنشاء 15 بيتًا ثقافيًا بالجمهورية بتكلفة 45 مليون جنيه
قال الدكتور عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة، إنه سيتم إنشاء 15 بيتًا ثقافيًا بتكلفة 45 مليون جنيه فى أماكن متفرقة بالدولة وتكلفة البيت الثقافى 3 ملايين جنيه، مضيفًا أن البيت الثقافى سيشيد على مساحة 1110 أمتار ومكون من طابقين، بدلاً من تكلفة قصور ثقافة التى تصل ما بين 50 لـ60 مليون جنيه ويكلف جهدًا فى بنائه.

وأضاف وزير الثقافة خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى محمود سعد ببرنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أن هناك خطة للانتهاء من مشاكل 200 قصر ثقافى بجميع أنحاء الجمهورية فى شهر يوينو المقبل لسنة 2016، مضيفًا أنه تم زيادة البرنامج الرمضانى إلى 3 أضعاف.


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