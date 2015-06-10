محافظ مطروح يقرر معاقبة الطبيب المتواجد بعيادته الخاصة قبل الثالثة عصرا

وكلف المحافظ، إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، واللجان التابعة لها بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرار والتفتيش على المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعة تواجد الأطباء والتفتيش على العيادات الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
ووجه محافظ مطروح مدير الشئون الصحية، برفع تقارير بشكل مستمر عن الحضور بالمستشفيات والوحدات الصحية بمراكز المحافظة الـ 8 للتعرف على مدى تنفيذ القرار، والتزام الأطباء بالعمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية، وأكد المحافظ بأنه سيمر بشكل مفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من تنفيذ القرار.
وأضاف المحافظ بأنه يقدر مهنة الطب جيدا، ويلبى كافة المطالب الخاصة بالطبيب من توفير سبل الراحة فى العمل والاستقرار الاجتماعى، بتوفير استراحات تليق بمهنة الطبيب، لينعكس ذلك على أدائه بتقديم خدمة متميزة للمواطنين .