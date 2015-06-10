محافظ مطروح يقرر معاقبة الطبيب المتواجد بعيادته الخاصة قبل الثالثة عصرا

أعلنت محافظة مطروح فى بيان صحفى اليوم عن أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أصدر القرار رقم 310 لسنة 2015 بمنع تواجد الأطباء العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، فى العيادات الخاصة بهم قبل الساعة الـــ 3 عصراً، وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين .

وكلف المحافظ، إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، واللجان التابعة لها بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرار والتفتيش على المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعة تواجد الأطباء والتفتيش على العيادات الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

ووجه محافظ مطروح مدير الشئون الصحية، برفع تقارير بشكل مستمر عن الحضور بالمستشفيات والوحدات الصحية بمراكز المحافظة الـ 8 للتعرف على مدى تنفيذ القرار، والتزام الأطباء بالعمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية، وأكد المحافظ بأنه سيمر بشكل مفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من تنفيذ القرار.

وأضاف المحافظ بأنه يقدر مهنة الطب جيدا، ويلبى كافة المطالب الخاصة بالطبيب من توفير سبل الراحة فى العمل والاستقرار الاجتماعى، بتوفير استراحات تليق بمهنة الطبيب، لينعكس ذلك على أدائه بتقديم خدمة متميزة للمواطنين .