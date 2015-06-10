محافظ المنوفية يقرر إيقاف رئيس وحدة محلية بقرية عرب الرمل بسبب القمامة

قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إيقاف رئيس الوحدة المحلية بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه، وذلك بسبب تراكم القمامة بمعظم شوارع القرية، كما قرر خلال جولته إحالة الطاقم الطبى الليلى بالوحدة الصحية بالقرية للتحقيق ومجازة طاقم النوبتجية بخصم ثلاثة أيام وذلك لوجود الوحدة الصحية مغلقة.

وأثناء الجولة فى القرية ضبط المحافظ سيارة نقل قليوبية رقم 6783 تحمل أسطوانات غاز يتم بيعها بدون بونات فى السوق السوداء، كما تم ضبط أسطوانات مخزنة بمدخل منزل صاحب السيارة فأمر بتحرير محضر تجميع سلع مدعمة للمدعو محمد على وصاحب المستودع إبراهيم أبو العلا.

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