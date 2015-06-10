بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد حراسات معبد فيلة

تفقد اللواء محمد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، اليوم، الحالة الأمنية والخدمات المخصصة لمعبد فيلة بمدينة أسوان بدءًا من خدمات البوابات والأبراج وحتى الخدمات داخل المعبد.

وتأكد من مدى يقظة العناصر الأمنية الموجودة فى الخدمة ومدى صلاحية أجهزة وبوابات الكشف عن المعادن ومدى خبرة المعنيين بالخدمة من عمليات تفتيش الزائرين للمعبد وذلك بحضور بعض القيادات الأمنية.

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مدير أمن أسوان يطمأن علي خدمات البوابات والكشف عن المعادن بمعبد فيلة



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مدير أمن أسوان يتفقد أبراج الحراسة بمعبد فيلة



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مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات المخصصة لمعبد فيلة



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مدير أمن أسوان يتأكد من يقظة العناصر الأمنية الموجودة في الخدمة



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مدير الأمن يستمع للقيادات الأمنية أثناء زيارته لمعبد فيلة



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مدير أمن أسوان يتفقد الحراسات داخل معبد فيلة



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- مدير الأمن يتفقد العناصر الأمنية في منطقة البازارات بمعبد فيلة