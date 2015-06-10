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المستشار عدلى منصور يصل القاهرة قادما من المجر

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المستشار عدلى منصور يصل القاهرة قادما من المجر المستشار عدلى منصور يصل القاهرة قادما من المجر
وصل إلى مطار القاهرة الدولى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق رئيس المحكمة الدستورية العليا قادما من المجر عن طريق ألمانيا، وتم إنهاء إجراءات وصوله عبر الصالة الرئاسية على خطوط للطيران القادمة من فرانكفورت.

والتقى منصور، خلال زيارته، رئيس البرلمان المجرى "لاسلو كوفير" وبوزير العدل "لاسلو تروتشكانى”، ووزير الخارجية السابق، كما التقى رئيس المحكمة الدستورية المجرية.

وكانت المباحثات قد تناولت إشادتهم جميعاً بما حققته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المجر من نتائج إيجابية، كان أهمها تأكيد تطابق المواقف تجاه القضايا الدولية. وأعرب المسئولون المجريون عن استعدادهم لدعم مصر ثنائياً، وفى الإطار متعدد الأطراف خاصة فى محافل الاتحاد الأوروبى.

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مصر 365

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