محمود سعد: "أكلت لحم حمير كتير علشان كده مخى معصلج شوية"

سخر الإعلامى محمود سعد من واقعة ضبط حمير مذبوحة قائلاً: "اليومين دول أنا أكلت لحم حمير كتير علشان كده مخى معصلج شوية".

وطالب سعد خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، مجلس الوزراء ووزارتى المالية والصحة بتخصيص مبلغ مالى لتحسين معهد القلب، مشيراً إلى أن هناك غرف عمليات بمستشفيات تجرى بها العمليات وبها بعض زجاج الشباك مكسور.

وأضاف سعد، أن هناك جهات تدخلت لإصلاح معهد القلب بمنطقة الكيت كات، وذلك بعد زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يؤكد أن المشكلة كبيرة، وليست إهمالا وفسادا فقط.

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