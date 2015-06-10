بالفيديو..القومية لسلامة الغذاء:"لـحم الحمير" غير ضار واللى كلو مش هينهق"

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن "لحم الحمير" مثله مثل أى لحوم أخرى، وإذا كان هذا اللحم ملوث مثل اللحوم، التى تذبح داخل المجازر بطريقة سيئة وغير نظيفة وبدون الإجراءات الصحية السليمة سيقع ضرره على الإنسان.

وأضاف منصور عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، على فضائية "العاصمة"، إن لحم الحمير مقزز ومخالف لبعض الشرائع وهذه مشكلته، إلا أنه لو اتبعت الإجراءات الصحية السليمة فى الدبح لن يكون له ضرر".

وأوضح أن الأشخاص الذين تناولوا لحوم "الحمير" عليهم ألا يقلقوا من تناولهم من هذه اللحوم، قائلاً "مايخافوش ولا هينهقوا ولا هيحصلهم أى حاجة"، مشيرا إلى أن لحوم الحمير يتناولها الكثير داخل الدولة منذ فترات طويلة نظرا لغياب الرقابة، ولذلك هم يطالبون بإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء داخل الدولة.

وأكد رئيس وحدة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه يصعب التفريق بين لحوم الحمير وأى لحم آخر داخل الأسواق، وخاصة "اللحوم المفرومة" منها، قائلاً "وأنا عن نفسى مش هعرف أفرق فى الطعم".

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