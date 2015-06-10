ساقطة بعد ضبطها وعشيقها عاريين:متجوزاه عرفى وجوزى الأصلى هاجرنى يا باشا

ضبط أهالى رية بطة التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة ربة منزل وفلاح عاريين تماما حال ممارستهما الرذيلة على فراش الزوجية بمسكن المتهمة وتعدوا بالضرب على المتهم محاولين الفتك به .

تلقى المقدم محمد فرحات، نائب مأمور الرحمانية، بلاغا بالواقعة من الأهالى وبإخطاره للواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، توجهت بـ 3 مجموعات قتالية لإنقاذ المتهمين وتمكن رجال المباحث من تخليص المتهم من أيدى الأهالى بصعوبة واقتادوه عاريا إلى ديوان مركز الشرطة.

تشكل فريق بحث، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والرائد كريم بسيونى، رئيس مباحث الرحمانية لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلى "ع . م . د" 20 سنة " ربة منزل" أ . ا . إ " 20 سنة فلاح ومقيم بقرية جرجس مارسا الرذيلة على فراش الزوجية والأهالى ضبطوهما متلبسين.

وكانت المفاجأة الكبرى عندما قدم المتهمون للمقدم محمد فرحات، نائب مأمور مركز شرطة الرحمانية، عقد زواج عرفيا بينهما واعترفا بممارسة الجنس منذ فترة لكونهما متزوجين منذ 7 أشهر.

وأضاف المتهم بأنه كان دائم التردد عليها فى مسكن الزوجية، فيما أقرت المتهمة فى أقوالها لرجال المباحث بصحة أقوال عشيقها، واكدت أنهما متزوجان وزوجها الأساسى دائما الغياب لطبيعة عمله فى القاهرة قائلة: جوزى الأصلى هاجرنى يا باشا.

استدعى نائب المأمور الزوج- عامل - من القاهرة وبوصوله اتهمها وعشيقها بالزنا وتعدد الأزواج فتحرر بالواقعة المحضر رقم 4244 جنح مركز الرحمانية لسنة 2015، وبالعرض على المستشار حازم الكحيلى رئيس النيابة الكلية باشر التحقيق، وقدم زوج المتهمة قسيمة زواجهما.

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