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رئيس البنك الدولى يصل القاهرة عقب مشاركته بمؤتمر التكتلات الاقتصادية

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رئيس البنك الدولى يصل القاهرة عقب مشاركته بمؤتمر التكتلات الاقتصادية رئيس البنك الدولى يصل القاهرة عقب مشاركته بمؤتمر التكتلات الاقتصادية
استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء رئيس مجموعة البنك الدولى "جيم يونغ كيم" وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عقب مشاركتهما فى مؤتمر التكتلات الاقتصادية والتى انعقد بشرم الشيخ.

والتقى جيم يونغ كيم خلال زيارته للقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كما توجه أيضاً فى زيارة للاقصر لتفقد عدد من المشروعات هناك.

وأوضح مصدر بالمطار أن يونغ كيم وغادة والى وصلا على متن طائرة خاصة قادمين من الأقصر فى إطار أول زيارة له لمصر فى الفترة الحالية وذلك فى إطار التأكيد على التزام مجموعة البنك الدولى بدعم الأهداف التنموية لمصر.

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