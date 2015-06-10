"واتس آب اليوم السابع": صورة لإرهابى مصاب إثر مشاركته فى حادث معبد الكرنك

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين صورة لأحد المصابين قال إنها لأحد الإرهابيين الذين نفذوا حادث الهجوم الإرهابى على معبد الكرنك بمحافظة الأقصر .

وقال القارئ إن الإرهابى المصاب هو الآن فى قبضة رجال الأمن يعالج بأحد المستشفيات.

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