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"واتس آب اليوم السابع": صورة لإرهابى مصاب إثر مشاركته فى حادث معبد الكرنك

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين صورة لأحد المصابين قال إنها لأحد الإرهابيين الذين نفذوا حادث الهجوم الإرهابى على معبد الكرنك بمحافظة الأقصر .

وقال القارئ إن الإرهابى المصاب هو الآن فى قبضة رجال الأمن يعالج بأحد المستشفيات.
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>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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