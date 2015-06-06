أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبدع وتتألق في الغناء أغنية " إنت " -
أهداف مباراة شتوريل وبنفيكا فى إياب نصف نهائى كأس البرتغال 3/3 -
تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» -
فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس -
هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية -
«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي -
شاهد.. لاعب نابولي يسجل هدف تاريخي في شباك يوفنتوس -
مساء dmc -أهم تصريحات الرئيس السيسي في لقاؤه مع مجموعة من المسئولين السياسيين والعسكريين بمقر إقامته -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأزهر يقرر كتابة اسم الطالب بـ"طول" ورقة الأسئلة لضبطه حال التسريب

Google+ Print
الأزهر يقرر كتابة اسم الطالب بـ"طول" ورقة الأسئلة لضبطه حال التسريب الأزهر يقرر كتابة اسم الطالب بـ"طول" ورقة الأسئلة لضبطه حال التسريب
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه تقرر أن يكتب أعضاء لجان المراقبة بالثانوية، اسم الطالب بطول ورقة الأسئلة بالخط الأزرق، حتى لا تؤثر على وضوح الأسئلة، وفى نفس الوقت، معرفة صاحب الورقة حال تسريبها، على أن يتم كتابة الاسم فور تسلم الطالب ورقة الأسئلة.

وأضاف شومان، فى تصريحات صحفية اليوم السبت: "سيحاسب عضو لجنة المراقبة حال ضبط أى ورقة تنقصها الأختام الثلاثة البيضاوية بوضوح، إضافة إلى كتابة اسم الطالب بالطريقة المذكورة".

وتابع عباس شومان: "واكتسبت غرفة العمليات، مهارة عالية فى كشف مصدر التمرير، وتمكنت من كشف وضبط جميع الفاعلين، من بداية الامتحانات حتى الآن، فى الحالات التى تم فيها طمس الأختام، أو تم التلاعب بها، باستخدام وسائل أخرى، وستشهد اللجان غير المنضبطة بالقدر الكافى الأيام المقبلة، إجراءات كفيلة بضبطها حال ارتكاب مخالفات".

الأزهر: إلغاء ندب جميع المراقبين فى لجنة معهد فتيات سوهاج لعدم الانضباط
>http://www.youm7.com/story/2015/6/6/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1--%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%AF%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%B9/2213288#.VXNPHM_vOM8

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365