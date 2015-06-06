الأزهر يقرر كتابة اسم الطالب بـ"طول" ورقة الأسئلة لضبطه حال التسريب

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه تقرر أن يكتب أعضاء لجان المراقبة بالثانوية، اسم الطالب بطول ورقة الأسئلة بالخط الأزرق، حتى لا تؤثر على وضوح الأسئلة، وفى نفس الوقت، معرفة صاحب الورقة حال تسريبها، على أن يتم كتابة الاسم فور تسلم الطالب ورقة الأسئلة.

وأضاف شومان، فى تصريحات صحفية اليوم السبت: "سيحاسب عضو لجنة المراقبة حال ضبط أى ورقة تنقصها الأختام الثلاثة البيضاوية بوضوح، إضافة إلى كتابة اسم الطالب بالطريقة المذكورة".

وتابع عباس شومان: "واكتسبت غرفة العمليات، مهارة عالية فى كشف مصدر التمرير، وتمكنت من كشف وضبط جميع الفاعلين، من بداية الامتحانات حتى الآن، فى الحالات التى تم فيها طمس الأختام، أو تم التلاعب بها، باستخدام وسائل أخرى، وستشهد اللجان غير المنضبطة بالقدر الكافى الأيام المقبلة، إجراءات كفيلة بضبطها حال ارتكاب مخالفات".

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>http://www.youm7.com/story/2015/6/6/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1--%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%AF%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%B9/2213288#.VXNPHM_vOM8