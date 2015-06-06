موجز أخبار محافظات مصر.. مصرع 3 فى اشتباكات مسلحة بين عائلتين بسوهاج

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها أن مستشفى المنشأة المركزى استقبل 3 أشخاص جثامين هامدة، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتى الطويل والشطورى دائرة مركز المنشاة بسوهاج بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة المنشاة تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، مما نتج عنه مصرع 3 وإصابة آخر.

واستشهد فرد شرطة من قوة الحماية المدنية بالسنطة، بعد انفجار عبوة ناسفة أثناء فحص ورشة تصنيع متفجرات داخل مزرعة دواجن بالسنطة.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن الوطن، من ضبط 6 إرهابيين أثناء قيامهم بزرع عبوات ناسفة على شريط السكة الحديد بقرية الراهبين مركز سمنود بمحافظة الغربية.

كما وافق اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، على تأجيل أقساط البنوك المستحقة على التجار المتضررين من حريق سوق الخارجة القديم، الذى نشب صباح أمس الجمعة، وذلك لمدة 6 أشهر، بالإضافة لصرف إعانات عاجلة للمتضررين بقيمة "10 آلاف جنيه"، "خمسة آلاف" من التضامن الاجتماعى، وخمسة أخرى من المحافظة لكل متضرر، بالإضافة إلى صرف قيمة التأمين وصرف مبالغ أخرى من الغرفة التجارية للمشتركين بها، وعمل مظلات حديدية بالسوق، وتبديل الأسلاك الكهربائية بأخرى معزولة.

من جانب آخر، وافق محافظ الأقصر محمد بدر، على تخصيص موقع جديد لإقامة أكبر مرسى سياحى عالمى بالمحافظة يضم 280 فندقا عائما على أراض ملكا للدولة.

وقال نوبى سيد مدير عام الاستثمار بالمحافظة، فى تصريحات له، إنه روعى خلال اختيار موقع المشروع أن يكون قريبًا من المزارات الأثرية بالمحافظة، وأن يكون على أراض غير زراعية، لافتا إلى وجود خطط مستقبلية لتطوير المشروع ليسع عددا أكبر من الفنادق السياحية العائمة.

و إلى أهم الأخبار:

- مصرع 3 وإصابة آخر فى اشتباكات مسلحة بين عائلتى الطويل والشطورى بسوهاج

- استشهاد فرد شرطة فى انفجار عبوة ناسفة داخل ورشة لتصنيع المتفجرات بالغربية

- انفجار قنبلتين وإبطال مفعول أخرى أسفل برج كهربائى فى زفتى بالغربية

- كاميرات المراقبة تحدد أوصاف منفذى تفجير قنبلة أمام قسم المحلة

- ضبط 6 إرهابيين أثناء زرعهم عبوات ناسفة على شريط السكة الحديد بالغربية

- "التعليم": اعتبار طالب الثانوية المدعى اختطافه بأسيوط "غياب"

- "التعليم": تحرير محضر لطالب ثانوى بأسيوط بعد ضبطه بتليفون محمول

- لصوص يدفنون مسروقات سبيل على بك الكبير ويرشدون المباحث عنها فى طنطا

- 10 آلاف جنيه إعانة للمتضررين من حريق سوق الخارجة بالوادى الجديد

- الجيش الثالث الميدانى يكرم أسر شهداء الشرطة بالسويس

- محامو مطروح يكسرون الإضراب.. وأحدهم: إجراءات النيابة ضد ضابط دمياط كافية

- إنشاء أكبر مرسى سياحى عالمى يضم 280 فندقا عائما بالأقصر

- بعد نشر تحقيق عن حالتها.. قراء اليوم السابع يبدأون علاج "الست مسعدة" الاثنين

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