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عون: نحن نمثل المسيحيين فى لبنان ولنا الأولوية فى اختيار المناصب السياسية

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عون: نحن نمثل المسيحيين فى لبنان ولنا الأولوية فى اختيار المناصب السياسية عون: نحن نمثل المسيحيين فى لبنان ولنا الأولوية فى اختيار المناصب السياسية
قال رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ، إن تياره يمثل المسيحيين فى لبنان باعتبار أنه حصل على أعلى الأصوات فى الانتخابات الماضية ، وبالتالى فإنه يجب أن يكون له الأولوية فى اختيار الشخصيات المسيحية التى تتولى المناصب السياسية فى البلاد .

واعتبر عون فى كلمة أمام مؤيدين لتياره اليوم السبت - إن هناك عملية تفريغ للمراكز المسيحية فى الإدارة والحكم فى لبنان وتعدى على حقوق المسيحيين كى لا يكون هناك مرجعيات قادرة على إدارة الوضع" ، معتبرا أن كل ما يجرى لا يتم وفقا للقوانين والدستور ولا وفقا للميثاق الوطني، رابطا بين هذه السلوكيات وعملية تهجير مسيحيى الشرق" .

وقال إن المسيحيين صوتوا فى انتخابات مجلس النواب عامى 2005 و2009 لتياره ، وأرقام هذه الانتخابات توضح أن التيار الوطنى الحر الذى يتزعمه يمثل المسيحيين .. حسب قوله .

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