مصر تعزى حكومة غانا فى وفاة 150 شخصا جراء الفيضانات

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى عن خالص التعازى للحكومة والشعب الغانيين فى ضحايا السيول والفيضانات التى شهدتها البلاد مؤخراً، وأسفرت عن وفاة ما يزيد عن 150 شخصا، وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين وأدت إلى خسائر مادية كبيرة فى المنشآت والممتلكات، مؤكدا على الدعم والتعاطف للأشقاء فى غانا، وداعيا المولى عز وجل بسرعة الشفاء للمصابين وتجاوز آثار الأزمة..

ارتفاع حصيلة الحريق والفيضانات فى غانا الى اكثر من 150 قتيلا

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