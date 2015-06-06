لمرضى السكر.. تعرف على أسباب الإصابة بالاعتلال الشبكى بالعين

الاعتلال الشبكى ومرض السكر

أسباب تعرض العين لمضاعفات مرض السكر

يتميز مرض السكر بأن له مضاعفات عديدة مثل الاعتلال الشبكى بالعين نتيجة عدم التحكم فى ضبط نسبة السكر بالجسم والتى قد تصل أحيانا إلى العمى.>قال الدكتور أحمد السبعاوى، أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، تعتبر أمراض العيون لدى مرضى السكر من أكثر المضاعفات انتشارًا والتى يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بالعمى.>ويستكمل د. السبعاوى قائلا: "عادة تتعرض العين خاصة للأشخاص المصابين بمرض السكر نتيجة حدوث تغير بالأوعية الدموية بمنطقة شبكية العين والتى تعتبر أحد أهم الأجزاء المهمة لتحقيق الرؤية السليمة حيث تقل الرؤية كلما زادت سنوات إصابة المريض بالسكر ارتفعت احتمالية إصابته باعتلال الشبكية".

ويتابع د. السبعاوى: "ففى حالة إذا كان مريض السكر يعانى من قبل بمشاكل تتعلق بالعين والرؤية فإنه لا يستطيع ملاحظة ظهور مضاعفات السكر على العين خاصة بالمرحلة الأولى منها، ولكن مع مرور الوقت يسوء الوضع الصحى بالعين الذى يصل لفقدان البصر والرؤية فى بعض الحالات".

وأضاف د. السبعاوى: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بمرض السكر المتابعة الدورية على العين والكشف المبكر عن المضاعفات فور ظهورها، كما يجب على مرضى السكر الاهتمام بتناول العلاج بانتظام للتحكم فى نسبة السكرى بالجسم وبالتالى تفادى المضاعفات".