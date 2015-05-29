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بالفيديو.. مواطنو الدمام عبر واتس آب اليوم السابع:آثار تطاير جثث انفجار مسجد الشيعة

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل مواطنو المملكة العربية عددا من الفيديوهات والصور الموضحة لآثار تفجير أحد الانتحاريين لمسجد للشيعة بالدمام.

وأوضحت الفيديوهات أشلاءً منتشرة فى المكان وتصاعد للأبخرة نتيجة الانفجار، فيما أوضحت الصور والفيديوهات انتشار أشلاء لمسافة كبيرة من المسجد إذ وصلت إلى أحد البيوت البعيدة عنه.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.
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اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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