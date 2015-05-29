بالفيديو.. مواطنو الدمام عبر واتس آب اليوم السابع:آثار تطاير جثث انفجار مسجد الشيعة

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل مواطنو المملكة العربية السعودية عددا من الفيديوهات والصور الموضحة لآثار تفجير أحد الانتحاريين لمسجد للشيعة بالدمام.

وأوضحت الفيديوهات أشلاءً منتشرة فى المكان وتصاعد للأبخرة نتيجة الانفجار، فيما أوضحت الصور والفيديوهات انتشار أشلاء لمسافة كبيرة من المسجد إذ وصلت إلى أحد البيوت البعيدة عنه.

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