متتجوزش بدرى.. دراسة تؤكد أن الزواج قبل التخرج يسبب السمنة

إذا كنت تقرر الزواج قبل أن انهاء دراستك الجامعية، فنحن نحذرك من احتمال إصابتك بالسمنة، حيث كشفت دراسة جديدة أن البالغين الشباب اللذين تزوجوا قبل التخرج عرضة بنسبة 50 فى المئة لاكتساب الوزن الزائد، بالمقارنة بأولئك الذين تزوجوا بعد التخرج.

وقال كبير معدى الدراسة ريتشارد ميش، أستاذ باحث فى جامعة ميشيغان، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن ضبط نمط الحياة والسلوك الغذائى بين العروسين فى وقت مبكر من علاقتهما يمكن أن يستمر طوال حياتهما معا.

وقام الباحثون بتحليل نتائج الدراسة التى شملت على 14000 شخص، الذين تم تعقبهم من عام 1995، عندما كانوا 11-19 سنة، إلى عام 2008، عندما وصلوا إلى سن 20 عامًا و30 عامًا، وقد حصل 29 فى المئة منهم على شهادات جامعية، و7 فى المئة تزوجوا أولًا.

ووجد الباحثون أن ما يقرب من 25 فى المئة من هؤلاء الذين تزوجوا وهم فى مرحلة الدراسة يعانون من السمنة المفرطة، مقارنة مع 17 فى المئة من أولئك الذين تزوجوا بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

وأوضح ميش أن المتزوجين حديثا قد يغيرون أنماط النظام الغذائى لديهم، ويمكن أن يتخلوا عن أنماط خاطئة يمارسونها بمفردهم.

وإضافة لذلك فقد أكد الباحثون على أن الزواج يساهم فى زيادة الوزن، ففى المرحلة الأولى من الزواج يزيد المتزوج من 5 إلى 7.5 كيلوجرام فى الوزن، مع احتمال تضاعف هذه النسبة سنويا.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، فى الثامن والعشرين من شهر مايو الجارى.