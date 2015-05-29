ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الأجهزة الكهربائية بدمياط الجديدة

"اتفقنا على سرقة الأجهزة الكهربائية من داخل الشقق السكنية بدمياط الجديدة لغياب أصحابها، وتأكدنا أن الفرصة تسمح لسرقة الأجهزة بأمان وإعادة نقلها وبيعها" بهذه الكلمات اعترف الأصدقاء الأربعة على قيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الأجهزة الكهربائية بدمياط الجديدة".

وكانت تحريات رجال مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، قد كشفت النقاب عن عصابة سرقة الأجهزة الكهربائية من مساكن الأهالى داخل مدينة دمياط الجديدة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تكررت البلاغات أمام المقدم محمد سرحان رئيس مباحث دمياط الجديدة عن قيام مجهولين بفسخ الشقق السكنية وسرقة ما بها من أجهزة كهربائية، تم أخطار العميد سيد العشماوى مدير الدائرة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط الذى كلف رجال مباحث دمياط الجديدة بسرعة ضبط الجناة.

وتم توسيع دائرة الاشتباه وتكثيف عمليات البحث والتحرى حتى تم ضبط المشتبه فيهم وبفحصهم تبين أنهم تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن .وهم "وليد .ع .م" 18 سنة سائق ومقيم بمساكن الستين دائرة قسم دمياط الجديدة السابق اتهامه فى القضية رقم 6743 جنح مركز فارسكور لسنة 2014 "سرقة سيار"، و"إيهاب .ر .ن" 18 سنة نجار ومقيم بدائرة قسم دمياط الجديدة وفاروق .ا.ى 17 سنة طالب ومقيم بدائرة قسم دمياط الجديدة . و"محمد .ع .ع" 18 سنة نجار ومقيم بدائرة قسم دمياط الجديدة .

وبمواجهتهم اعترفوا جميعا بارتكاب عدة وقائع سرقة من عدة شقق سكنية بمدينة دمياط الجديدة وخاصة منطقة مساكن مبارك من بينها الوقائع الآتية : واقعة المحضر 2724 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2015 سرقة مسكن المواطن ماجد صلاح أبو الخير .

وواقعة المحضر 3168 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2015 سرقة مسكن المواطن صابر محمود عوض الله، وواقعة المحضر 2813 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2015 سرقة مسكن المواطن معتز محمد حلمى، واقعة المحضر 2312 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2015 سرقة مسكن المواطنة سحر عبد الرازق أحمد. وواقعة سرقة شاليه المواطن محمد منير السعيد عوض الله "لم يقوم بالإبلاغ بالواقعة لعدم اكتشافه "، وواقعة سرقة شاليه المواطن على حسن محمد شرف " لم يقوم بالإبلاغ بالواقعة لعدم اكتشافه "، وبإرشاد المتهمين تم ضبط جميع المسروقات ( 4 ثلاجة – 3 غسالة – بوتاجاز – 2 ميكرويف 2 سخان مياه – 3 تليفزيون – كمبيوتر – 2 شاشة عرض – 5 مروحة – مكنسة – أسطوانات بوتاجاز وبعض الأثاثات والمفروشات).

تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإخطار أصحابها للتعرف عليها وحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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