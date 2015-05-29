إصابة 5 أشخاص بحروق فى انفجار اسطوانة غاز بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، فى انفجار اسطوانة غاز بمنزل بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، وتم نقلهم بسيارات إسعاف لمستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم.

وأصيب فى الحادث كل من بسمة نادر الزفتاوى 45 سنة، بحروق متفرقة من الدرجة الثانية، وأمل محمد الشويفى 35 سنة، بحروق فى الوجه والبطن من الدرجة الثانية، ومؤمن زغلول الكتعة 5 سنوات، بحروق فى الوجه واليدين من الدرجة الأولى، وشقيقيه، معاذ، سنتين، مصاب بحروق متفرقة من الدرجة الثانية، ومنى 3 سنوات، مصابة بحروق فى الصدر واليدين من الدرجة الثالثة.

وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق الإسعاف، إنه تلقى بلاغًا بانفجار أسطوانة غاز فى قرية شباس الملح، وتم نقل جميع المصابين بسيارات إسعاف للمستشفى، لتلقى العلاج ولإسعافهم.