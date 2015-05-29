واتس آب اليوم السابع: انقلاب سيارة نقل ثقيل بكفر الدوار

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين صوراً لحادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق القومية فى قرية أبيس بكفر الدوار، الأمر الذى أدى لغلق الطريق من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الآن، مشيراً إلى أنه جارى رفع السيارة بواسطة أهالى القرية بالتعاون مع رافعة "ونش" القوات المسلحة.

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1- انقلاب سيارة نقل ثقيل بكفر الدوار



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2- محاولة رفع السيارة



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3- جانب من انقلاب السيارة