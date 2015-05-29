خلية "الصقور" العراقية تقتل 20 من قيادات "داعش" على حدود سوريا

قتلت خلية "الصقور" الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية 20 من قيادات تنظيم (داعش) الإرهابى فى مدينة القائم غرب محافظة الانبار قرب الحدود مع سوريا.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية - تلقت (أ ش أ) نسخة منه مساء اليوم الجمعة - أن معظم القتلى يحملون جنسيات أجنبية وعربية.. مشيرا إلى أن من بين القتلى المكنى "أبو اسحاق" قائد مفرزة الانتحاريين والارهابين فى كتيبة البتار بداعش، و"أبو طلحة" الليبى مسئول القادمين من شمال إفريقيا بالتنظيم.

وأضاف: أنه من بين القتلى أيضا عبد الحليم الشيشانى قائد كتيبة الشيشان سابقا المسئول عن كتيبة الإنغماسيين بداعش، و"أبو همام" البريطانى المسئول عن تجهيز الأجانب القادمين من أوروبا ، والارهابى ياسر مطلوب وهو عراقى الجنسية ومسئول عن نقل المجندين العرب بالتنظيم ودليلهم فى محافظة الأنبار.

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