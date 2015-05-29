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السيطرة على حريق مصنع "تيانا باك" للكرتون بالمنطقة الصناعية فى أكتوبر

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السيطرة على حريق مصنع "تيانا باك" للكرتون بالمنطقة الصناعية فى أكتوبر السيطرة على حريق مصنع "تيانا باك" للكرتون بالمنطقة الصناعية فى أكتوبر
سيطر فريق من الحماية المدنية بمدينة السادس من أكتوبر بقيادة الرائد ياسر سرور والعقيد خالد المراكبى على الحريق الذى اشتعل منذ ساعات داخل إحدى مصانع الكرتون بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء.

كانت غرفة الحماية المدنية بأكتوبر قد تلقت بلاغاً من المواطنين باشتعال النيران داخل مصنع "تيانا باك" كرتون بالمنطقة الصناعية، وعلى الفور تم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء، و بتكثيف الجهود تمكنت القوات من السيطرة عليه، ووصل فريق من المعمل الجنائى إلى مكان الحادث، لرفع الأدلة الجنائية وحصر الخسائر والتلفيات.
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