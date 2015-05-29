فى الطقس الحار.. عصير القصب أفضل مشروب

فى هذا الطقس الحار، نقبل بنهم على شرب السوائل والعصائر الطبيعية، وعصير القصب هذا المشروب المظلوم بين أنواع العصائر الجاهزة التى انتشرت فى الأسواق، إلا أنه المشروب الأوحد الذى يعطى شعورا بالترطيب لا يقارن بغيره.

الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة، تنصح بشكل جازم بضرورة الاهتمام بشرب عصير القصب فى هذا الطقس الحار ومع ارتفاع درجات الحرارة، لما يفقده الجسم خهلال هذه الموجات الحارة من عرق شديد، ويحتاج لترطيب قوى وشريع حتى لا يتعرض للجفاف، وهو ما يتسلزم تناول عصائر طبييعة قدر الإمكان.

ولا شك أن العصائر الطبيعية الطازجة هى الخيار الأمثل فى مثل هذا الطقس، وحسبما توضح أخصائية الباطنة، فعصير القصب يزيد من ترطيب الجسم، ويريح الأمعاء، ويتناوله باردا معتدلا يؤدى إلى ترطيب المعدة وشفاء مشكلاتها مما يعطى شعورا بالبرودة فى الجسم بالكامل، كما يساعد على تنظيف الكليتين، وإدرار البول بشكل طبيعى ومنتظم والتخلص من أملاح الجسم، مما يساعد على معادلة درجة حرارة الجيم دون الشعور بالحرارة والطقس الحار.

ونصحت نيفين بشرب كوب يومى من عصير القصب للإصحاء، والشاعرين بالحرارة، والراغبين فى ترطيب الجسم والشعور بالانتعاش، ويحظر على مرضى الشكر تناول هذه الكمية، على أن يكتفى بنصف كوب كل ثلاثة أيام وشرب كميات كبيرة من المياه بجانبها.