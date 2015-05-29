للحامل.. لتجنب حرقة المعدة بلاش أطعمة دسمة ومشطشطة ونامى على مخدة عالية

حرقة المعدة أثناء الحمل

حرقة المعدة من الأعراض التى تؤرق الكثير من النساء الحوامل نتيجة التغيرات الهرمونية التى تطرأ عليها نتيجة الحمل، ومنها زيادة إفراز هرمون البروجسترون.>يقول الدكتور محمد حجازى أخصائى أمراض النسا والتوليد والعقم وجراحة المناظير بالمستشفى الإيطالى، إنه عادة تصاب الحامل بحرقة المعدة بدءا من الشهر الخامس أو السادس نتيجة التغيرات الهرمونية المصاحبة للحمل مثل زيادة أفراز هرمون البروجسترون.

ويتسكمل د. حجازى قائلا "تحدث حرقة المعدة للحامل نتيجة كبر حجم الرحم الذى يقوم بالضغط على المعدة مما ينتج عنها رجوع عصارة المعدة ويساهم فى حدوث حرقة المعدة التى تصيب النساء فترة الحمل".

نصائح وإرشادات يجب مراعاتها لتقليل حرقة المعدة

>لذلك ينصح د. غازى ببعض النصائح والإرشادات التى يجب على الحامل مراعاتها لتفادى وتقليل حرقة المعدة أثناء الحمل وأهمها:>1)عدم تناول الأطعمة الدسمة لصعوبة هضمها والاهتمام بتناول الأطعمة الصحية .>2) الابتعاد عن الأطعمة الحريفة.>3)يفضل أن تنام الحامل على وسادة عالية لرفع الجزء العلوى من الجسم وتجنب القيئ.>4)توزيع وجبات الطعام على كميات صغير فى 6 وجبات .>5)الامتناع عن التدخين.