بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح مسجد "الرحمن الرحيم" بالكيلو 9
ويضم المسجد مصلى خاصًا بالسيدات، ومكتبة عامة، وملحق به ساحة كبيرة خصصت للمناسبات.
ومن جهته، أشار الدكتور أسامة الأزهرى إلى فضل بناء وإعمار المساجد خاصة فى المناطق حديثة العمران، وفضل العمل وما يعود به من نفع على الفرد والمجتمع والأمة جميعها.
كما أشاد المحافظ بجهود كل من ساهم فى إنشاء ودعم هذه المنارة الإسلامية التى تعتبر إضافة جديدة لملف الإنجازات التى يجرى تنفيذها على أرض الإسماعيلية.
حضر الاحتفالية، العميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى، واللواء طلعت منصور، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، العقيد إبراهيم صدقى، مأمور مركز شرطة التل الكبير، وسعد بغدادى، نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وعاطف سليمان، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو عاشور، ورؤساء القرى بالمركز والمدينة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
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1- المسجد
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2- اللوحة التذكارية للافتتاح
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3- الدكتور أسامة الأزهرى أثناء الافتتاح
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4- محافظ الإسماعيلية والقيادات داخل المسجد
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