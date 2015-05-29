بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح مسجد "الرحمن الرحيم" بالكيلو 9

حضر اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد شيحة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، مراسم افتتاح مسجد "الرحمن الرحيم" بعزبة عوض الله التابعة لقرية أبو عاشور بمنطقة الكيلو 9 بناحية مركز ومدينة التل الكبير، والذى ينى على مساحة إجمالية قدرها نحو 1400 متر مربع بتكلفة مالية تجاوزت مليونى جنيه بالجهود الذاتية تبرعًا من الحاج عواد أبو معيوف من قبيلة العيادة وأحد رموز العائلات بالمنطقة.

ويضم المسجد مصلى خاصًا بالسيدات، ومكتبة عامة، وملحق به ساحة كبيرة خصصت للمناسبات.

ومن جهته، أشار الدكتور أسامة الأزهرى إلى فضل بناء وإعمار المساجد خاصة فى المناطق حديثة العمران، وفضل العمل وما يعود به من نفع على الفرد والمجتمع والأمة جميعها.

كما أشاد المحافظ بجهود كل من ساهم فى إنشاء ودعم هذه المنارة الإسلامية التى تعتبر إضافة جديدة لملف الإنجازات التى يجرى تنفيذها على أرض الإسماعيلية.

حضر الاحتفالية، العميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى، واللواء طلعت منصور، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، العقيد إبراهيم صدقى، مأمور مركز شرطة التل الكبير، وسعد بغدادى، نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وعاطف سليمان، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو عاشور، ورؤساء القرى بالمركز والمدينة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



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1- المسجد



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2- اللوحة التذكارية للافتتاح



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3- الدكتور أسامة الأزهرى أثناء الافتتاح



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4- محافظ الإسماعيلية والقيادات داخل المسجد