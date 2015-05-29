إنقاذ 65 شخصا من الغرق وإعادة 30 طفلا لذويهم فى رأس البر بدمياط

تمكن الأهالى فى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، من إنقاذ 65 شخصا من الغرق وإعادة 30 طفلا متغيبا إلى ذويهم.

ومن جانب اخر ، لقى اليوم الجمعة 5 أشخاص مصرعهم غرقا بالمدينة وهم كلا من إبراهيم الصاوى 15 سنة الشرقية، ويوسف نعيم مصطفى 19 سنة المحلة، وخليل هشام عبد العليل 15 سنة ديرب نجم الشرقية، وأحمد محمد جمعة السيد 19سنة دكرنس الدقهلية، وأحمد رجاء يوسف 18 سنة المنيا، غرقا على شاطئ بلاج رأس البر، بسبب ارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار.. ويذكر أن مصيف رأس البر يشهد اليوم إقبالا متزايدا، حيث بلغ عدد زوار المصيف نصف مليون زائر.

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غرق 5 وإصابة 3 آخرين على شاطئ بلاج رأس البر بدمياط

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