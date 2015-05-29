موجز أخبار محافظات مصر.. ضبط 20 إخوانيا لإثارتهم الشغب بالشرقية

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أن اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، قال إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 20 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بمنيا القمح والزقازيق وعدد من المراكز لإثارتهم الشغب وقطع الطريق والتحريض على العنف.

وتشهد محافظة الشرقية، حالة من الجدل حول حديث نسب لمعالج روحانى "صوفى" يدعى من خلاله النبوة، فيما نفى الأمن تلقى أى بلاغات ضد المعالج الروحانى الشهير. وقال مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، إن الأجهزة الأمنية بالمديرية، لم تخطر حتى الآن، بأى بلاغات ضد "صالح أبو خليل" تتهمه بادعاء النبوة.

وأعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، أن نتائج الحملات الأمنية بمناطق الشيخ زويد ورفح والعريش خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن تمكن قوات الأمن من تصفية أربعة مسلحين والقبض على 14 مشتبها بهم بينهم 5 عناصر تكفيرية وتدمير عدة بؤر إرهابية وضبط 3 سيارات بدون أوراق.

وفى واقعة غريبة من نوعها، اختلق طالب مسيحى بالصف الأول الثانوى، واقعة اختطافه من قبل مجهولين، من أجل إجبار أسرته على الموافقة على الارتباط بفتاة مسلمة، مقابل فك أسره وتحريره من قبل مختطفيه.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم الخصوص، مفاده بلاغ المدعو "يوسف .ا .ش" 40سنة مشرف أمن ومقيم – دائرة القسم، بغياب نجله المدعو أبانوب 16 سنة طالب بالصف الأول الثانوى، ومقيم ذات العنوان، عن المنزل منذ يومين، وأنه ورد إليه اتصال هاتفى، حيث أخبره المتصل بقيامه بخطف نجله، وطلب منه شراء مركبة توك توك، والموافقة على زواج نجله من إحدى الفتيات المسلمات، مقابل إطلاق سراح نجله.

وإلى أهم الأخبار:

- مدير أمن الشرقية: ضبط 20 إخوانياً لإثارتهم الشغب

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- جدل بالشرقية حول ادعاء صوفى للنبوة.. و"الأمن": لم نتلق بلاغات ضده

- ضبط 4 مسلحين والقبض على 14 مشتبها بهم فى حملات أمنية بالعريش

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- طالب مسيحى يدعى اختطافه بعد رفض أسرته زواجه من فتاة مسلمة بالقليوبية

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