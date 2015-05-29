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"واتس آب اليوم السابع": بالفيديو.. مطاردة الشرطة لصديق مفجر مسجد الدمام

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"واتس آب اليوم السابع": بالفيديو.. مطاردة الشرطة لصديق مفجر مسجد الدمام "واتس آب اليوم السابع": بالفيديو.. مطاردة الشرطة لصديق مفجر مسجد الدمام
استمرارًا لتفاعل القراء، مع خدمة "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، أرسل قارئ، من مواطنى المملكة العربية ، لمطاردة الشرطة السعودية، لصديق الانتحارى الذى حاول تفجير مسجد للشيعة بالدمام.
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>وكان شاهد عيان قد نجح عبر تواصله المباشر مع "واتس آب اليوم السابع"، اليوم الجمعة، فى تحقيق السبق على أهم وكالات الأنباء العالمية، وعلى رأسها "رويترز" بخبر تفجير انتحارى لنفسه فى محيط مسجد للشيعة فى منطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص من بينهم الانتحارى.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


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نص رسالة القارئ

- "واتس آب اليوم السابع" يسبق وكالات الأنباء العالمية فى نشر خبر تفجير مسجد للشيعة فى الدمام بالسعودية.. الانفراد يرفع شعار "المجد لصحافة المواطن".. ويؤكد أهميتها فى إعادة رسم خريطة صحافة المستقبل
>- "الداخلية السعودية" تكشف تفاصيل تفجير مسجد للشيعة بالدمام.. انتحارى تنكر فى زى امرأة حاول استهداف المصلين داخل المسجد.. ورجال الأمن اشتبهوا به ففجر نفسه.. والحصيلة الأولية 4 قتلى بينهم الانتحارى
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- شاهد عيان لـ"واتس آب اليوم السابع".. تفجير بمحيط مسجد للشيعة فى السعودية
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- رواد "تويتر" يتداولون صورة لأحد شهداء تفجير "الدمام"
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- تداول صورة لـ"أشلاء الإرهابى" مفجر مسجد الشيعة بالدمام فى السعودية
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مصر 365

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