"اليوم السابع": حرب المخابرات التركية ضد الرئيس السيسى فى ألمانيا

وفيما يلى أهم أخبار وموضوعات عدد الغد من "اليوم السابع":

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا السبت، مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها، صراع الإمام والوزير، وزير الأوقاف يعلن الحرب على إخوان مشيخة الأزهر، والدكتور أحمد الطيب يقاطع مؤتمرات مختار جمعة، كما تنشر الجريدة موضوعًا بعنوان "حرب المخابرات التركية ضد الرئيس فى ألمانيا.. خطة لحشد إخوان أوروبا وتنظيم مسيرات أمام المؤسسات الألمانية وتحريض الصحافة والشركات.. ومواجهة رسمية وشعبية لمخطط تركيا".

ـ صراع الإمام والوزير.. وزير الأوقاف يعلن الحرب على إخوان مشيخة الأزهر.. والدكتور أحمد الطيب يقاطع مؤتمرات مختار جمعة

ـ حرب المخابرات التركية ضد الرئيس فى ألمانيا.. خطة لحشد إخوان أوروبا وتنظيم مسيرات أمام المؤسسات الألمانية وتحريض الصحافة والشركات.. ومواجهة رسمية وشعبية لمخطط تركيا

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ـ أسرار اتصالات "الإخوان" و"داعش" فى سيناء

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ـ حميد الشاعرى: "منير المطرب الوحيد اللى ملا دماغى بعد حليم"

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ـ "واتس آب اليوم السابع" يسبق الوكالات فى نشر تفجير المملكة

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ـ باق من الزمن 7 أيام على انطلاق "ماراثون الثانوية"

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ـ "الزراعة": طرح 117 ألف رأس عجل بالأسواق

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>ـ بلاتر يرقص على فضيحة الفيفا.. والأمير على ينتظر مفاجأة>ـ للأسبوع الثانى.. "الإرهاب" يضرب السعودية فى صلاة الجمعة.. 4 قتلى فى محاولة تفجير مسجد للشيعة بالمنطقة الشرقية.. و"داعش" يعلن مسئوليته>ـ "الصحة": ضبط 30 ألف صيدلية مخالفة وإلغاء ترخيص 88>ـ صاحب مشروع "الواحات": الإخوان طالبونى باتهام "الزند" فى "الحزام الأخضر".. سمير زكى: وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى أوقف تنفيذ المشروع.. ووسيط أخبره بأن الأرض محجوزة لرجال أعمال كبار>ـ مذكرة لـ"محلب" من اتحاد المستثمرين لمواجهة تراجع الصادرات المصرية>ـ "نرمين" ترقد مشلولة بعد عملية تقويم عمودها الفقرى.. وتطالب الرئيس بالنظر لحالتها



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