"اليوم السابع": حرب المخابرات التركية ضد الرئيس السيسى فى ألمانيا

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا السبت، مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها، صراع الإمام والوزير، وزير الأوقاف يعلن الحرب على إخوان مشيخة الأزهر، والدكتور أحمد الطيب يقاطع مؤتمرات مختار جمعة، كما تنشر الجريدة موضوعًا بعنوان "حرب المخابرات التركية ضد الرئيس فى ألمانيا.. خطة لحشد إخوان أوروبا وتنظيم مسيرات أمام المؤسسات الألمانية وتحريض الصحافة والشركات.. ومواجهة رسمية وشعبية لمخطط تركيا".إعلان - Ads إعلان - Ads
ـ حرب المخابرات التركية ضد الرئيس فى ألمانيا.. خطة لحشد إخوان أوروبا وتنظيم مسيرات أمام المؤسسات الألمانية وتحريض الصحافة والشركات.. ومواجهة رسمية وشعبية لمخطط تركيا
>ـ بلاتر يرقص على فضيحة الفيفا.. والأمير على ينتظر مفاجأة
ـ أسرار اتصالات "الإخوان" و"داعش" فى سيناء
>ـ للأسبوع الثانى.. "الإرهاب" يضرب السعودية فى صلاة الجمعة.. 4 قتلى فى محاولة تفجير مسجد للشيعة بالمنطقة الشرقية.. و"داعش" يعلن مسئوليته
ـ حميد الشاعرى: "منير المطرب الوحيد اللى ملا دماغى بعد حليم"
>ـ "الصحة": ضبط 30 ألف صيدلية مخالفة وإلغاء ترخيص 88
ـ "واتس آب اليوم السابع" يسبق الوكالات فى نشر تفجير المملكة
>ـ صاحب مشروع "الواحات": الإخوان طالبونى باتهام "الزند" فى "الحزام الأخضر".. سمير زكى: وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى أوقف تنفيذ المشروع.. ووسيط أخبره بأن الأرض محجوزة لرجال أعمال كبار
ـ باق من الزمن 7 أيام على انطلاق "ماراثون الثانوية"
>ـ مذكرة لـ"محلب" من اتحاد المستثمرين لمواجهة تراجع الصادرات المصرية
ـ "الزراعة": طرح 117 ألف رأس عجل بالأسواق
>ـ "نرمين" ترقد مشلولة بعد عملية تقويم عمودها الفقرى.. وتطالب الرئيس بالنظر لحالتها
>
وفيما يلى أهم أخبار وموضوعات عدد الغد من "اليوم السابع":
ـ صراع الإمام والوزير.. وزير الأوقاف يعلن الحرب على إخوان مشيخة الأزهر.. والدكتور أحمد الطيب يقاطع مؤتمرات مختار جمعة
ـ حرب المخابرات التركية ضد الرئيس فى ألمانيا.. خطة لحشد إخوان أوروبا وتنظيم مسيرات أمام المؤسسات الألمانية وتحريض الصحافة والشركات.. ومواجهة رسمية وشعبية لمخطط تركيا
>
>ـ بلاتر يرقص على فضيحة الفيفا.. والأمير على ينتظر مفاجأة
ـ أسرار اتصالات "الإخوان" و"داعش" فى سيناء
>
>ـ للأسبوع الثانى.. "الإرهاب" يضرب السعودية فى صلاة الجمعة.. 4 قتلى فى محاولة تفجير مسجد للشيعة بالمنطقة الشرقية.. و"داعش" يعلن مسئوليته
ـ حميد الشاعرى: "منير المطرب الوحيد اللى ملا دماغى بعد حليم"
>
>ـ "الصحة": ضبط 30 ألف صيدلية مخالفة وإلغاء ترخيص 88
ـ "واتس آب اليوم السابع" يسبق الوكالات فى نشر تفجير المملكة
>
>ـ صاحب مشروع "الواحات": الإخوان طالبونى باتهام "الزند" فى "الحزام الأخضر".. سمير زكى: وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى أوقف تنفيذ المشروع.. ووسيط أخبره بأن الأرض محجوزة لرجال أعمال كبار
ـ باق من الزمن 7 أيام على انطلاق "ماراثون الثانوية"
>
>ـ مذكرة لـ"محلب" من اتحاد المستثمرين لمواجهة تراجع الصادرات المصرية
ـ "الزراعة": طرح 117 ألف رأس عجل بالأسواق
>
>ـ "نرمين" ترقد مشلولة بعد عملية تقويم عمودها الفقرى.. وتطالب الرئيس بالنظر لحالتها
>
العدد اليوم السابع
>