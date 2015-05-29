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بالصور.. "عاهرات" إسرائيل يتظاهرن ضد "التحرش" فى القدس

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تظاهر المئات من العاهرات الإسرائيليات مساء اليوم الجمعة بمدينة القدس، للمطالبة بعدم التحرش بهن من قِبَل الجماهير.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن العشرات من العاهرات خرجن بدون ارتداء حمالات الصدر، للاعتراض على التحرش بهن، ورفعن لافتات مكتوب عليها أن أجسادهن ليست للاغتصاب.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرات كتبن أيضا فى إحدى اللافتات أن التحرش الجنسى عمل إجرامى، فى حين أن العمل بالدعارة ليس جريمة طالما أنه يتم بمعرفة القانون الإسرائيلى.

تظاهرات العاهرات فى إسرائيل -اليوم السابع -5 -2015
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تظاهرات العاهرات فى إسرائيل

جانب من المظاهرات -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من المظاهرات

التظاهر بدون حمالات الصدر -اليوم السابع -5 -2015
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التظاهر بدون حمالات الصدر

لافتة على يد فتاة ضد التحرش -اليوم السابع -5 -2015
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لافتة على يد فتاة ضد التحرش

جانب من التظاهرة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من التظاهرة

رفض التحرش فى إسرائيل -اليوم السابع -5 -2015
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رفض التحرش فى إسرائيل


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