بالصور.. "عاهرات" إسرائيل يتظاهرن ضد "التحرش" فى القدس

تظاهر المئات من العاهرات الإسرائيليات مساء اليوم الجمعة بمدينة القدس، للمطالبة بعدم التحرش بهن من قِبَل الجماهير.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن العشرات من العاهرات خرجن بدون ارتداء حمالات الصدر، للاعتراض على التحرش بهن، ورفعن لافتات مكتوب عليها أن أجسادهن ليست للاغتصاب.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرات كتبن أيضا فى إحدى اللافتات أن التحرش الجنسى عمل إجرامى، فى حين أن العمل بالدعارة ليس جريمة طالما أنه يتم بمعرفة القانون الإسرائيلى.



>

تظاهرات العاهرات فى إسرائيل



>

جانب من المظاهرات



>

التظاهر بدون حمالات الصدر



>

لافتة على يد فتاة ضد التحرش



>

جانب من التظاهرة



>

رفض التحرش فى إسرائيل

بالصور والخرائط.. الكشف عن أضخم مشروع تهويدى لـ"الأقصى".. مركز كيوبرس: إسرائيل تسعى لتدشينه عام 2017 ضمن احتفالياته بمناسبة مرور 50 عاما على احتلال شرقى القدس.. والمخطط يهدف للسيطرة على محيط المنطقة