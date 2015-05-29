رئيس وزراء تونس: تدمير قوارب المهاجرين لن يوقف تدفقهم على أوروبا

قال رئيس وزراء تونس إن عرض الاتحاد الأوروبى بتدمير القوارب التى يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين إلى أوروبا من ليبيا ربما لن ينجح ويحمل مخاطرة لأنه يشبه التدخل العسكري.

وقال الحبيب الصيد للمراسلين اليوم الجمعة خلال زيارة إلى لشبونة إنه يتعين على السلطات التصدى لجذور مشكلة الهجرة غير الشرعية من خلال المساعدة فى رفع مستويات المعيشة فى الدول التى يأتى منها المهاجرون.

وأضاف أن التدخل لتدمير القوارب المتهالكة قبل عبورها البحر المتوسط "تعتبره تونس تقريبا تدخلا عسكريا" ، وأوضح أنه لا يظن "أن المشكلة ستحل" من خلال هذه الخطوات، ويتوجه أغلب المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا. ويعتقد أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا فى البحر هذا العام.

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