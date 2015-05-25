اتفاقية تعاون بين جمعية رجال الأعمال والمنطقة الاقتصادية الصينية بالسويس

توقع جمعية رجال الأعمال المصريين وشركة تيدا "الشركة المطورة للمنطقة الاقتصادية الصينية بشمال غرب خليج السويس" اتفاقية تعاون مشترك الأربعاء المقبل.

يحضر اللقاء المدير التنفيذى لشركة تيدا وممثلى السفارة الصينية بالقاهرة، ويسبق التوقيع عرض تقديمى عن المنطقة وتطويرها وأهمية الاستثمار بها.

كانت لجنة تنمية العلاقات مع الصين، برئاسة أحمد منير عز الدين، قد قامت بتنظيم رحلة لزيارة المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس فى 8 أبريل 2015.

يذكر أن المرحلة الثانية من المشروع هى تنمية وتطوير 6 كيلو مترات مربعة من أراضى الهيئة بالعين السخنة مع المطور الصينى "تيدا" بنظام حق الانتفاع لمدة 45 سنة بتكلفة 150 مليون جنيه.

ويعتبر هذا المشروع من أكبر الاستثمارات الصينية بمصر وخاصة بعد مبادرة إنشاء طريق الحرير الدولى وأهمية مصر كنقطة محورية فى تلك المبادرة وتوافقها مع أعمال التنمية الشاملة خاصة فى محور قناة السويس.