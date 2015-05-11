محافظ دمياط يقرر إقامة منافذ للسلع الغذائية والتموينية لمواجهة غلاء الأسعار

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إقامة منافذ للسلع الغذائية والتموينية بجميع مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها وبيعها للمواطنين بأسعار الجملة دون تحقيق هامش ربح حماية لمحدودى الدخل وضبط حركة الأسواق.

وأوضح المحافظ فى يبان صادر عنه اليوم الاثنين أن المحافظة اتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة محدودى الدخل وتكثيف المعروض من السلع الأساسية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، موضحاً أنه كلف اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة بتفعيل دور الجمعيات التعاونية التابعة للمحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل بدعمها بكافة السلع الأساسية.

كما طلب استخدام السيارات التى كانت مخصصة لتوزيع الخبز قبل تطبيق منظومة الخبزالجديدة للاستفادة منها بدلاً من تركها مهدرة واستخدامها كمنافذ متمركزة حيث سيتم دعمها والجمعيات التعاونية بالسلع الأساسية التى تغطى احتياجات المواطنين وتوفيرها من الشركات العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار الجملة تيسيراً على المواطنين وضبط حركة الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار .

كما أصدر المحافظ تعليماته لمديرية التموين وأجهزة الرقابة التموينية باتخاذ الإجراءات المشددة لضمان حصول المواطنين على السلع المطروحة بجودة عالية وبأسعار مناسبة .

وأكد المحافظ أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع القادم تطبيق المنظومة كاملةً( الجمعيات التعاونية و السيارات) وسيتم الإعلان على صفحة المحافظة عن مواقع هذه المنافذ وأسعار كافة السلع .