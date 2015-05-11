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بالصور.. الأشراف يحتفلون بمولد سيدى أحمد بن إدريس بالأقصر

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احتفلت قرية الدير بمركز إسنا جنوب الأقصر وقرية الزينية، اليوم الاثنين، بمولد سيدى أحمد بن إدريس، وسط احتفال شعبى ضخم ضم آلاف المواطنين من محافظة الأقصر، وعددًا كبيرًا من الأشراف والأدارسة وقيادات المحافظة ومدينة إسنا، وذلك فى مسجد وساحة سيدى أحمد بن إدريس بالزينية شمال الأقصر.

وبدأ الاحتفال بسباق الخيول وألعاب التحطيب وساحات للذكر فى كل مكان ينشد فى كل حفل منشد دينى بالأغانى الدينية والمديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضمن الاحتفال أناشيد وكلمات دينية، وتحدث عدد من قيادات وزارة الأوقاف بالأقصر والقائمون على الساحة الإدريسية قبل أن تختتم الاحتفالية بالمدائح النبوية والابتهالات.
>جانب من الاحتفالية بمسجد أحمد بن إدريس -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الاحتفالية بمسجد أحمد بن إدريس

المديح خلال الاحتفالات -اليوم السابع -5 -2015
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المديح خلال الاحتفالات

الأشراف خلال احتفالاتهم -اليوم السابع -5 -2015
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الأشراف خلال احتفالاتهم

قيادات الأدارسة بالأقصر أثناء الإنشاد الدينى -اليوم السابع -5 -2015
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قيادات الأدارسة بالأقصر أثناء الإنشاد الدينى

احتفالات الأشراف بمولد أحمد بن إدريس -اليوم السابع -5 -2015
>

احتفالات الأشراف بمولد أحمد بن إدريس


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