بالصور.. مديرية أمن الدقهلية تقيم سوقا لبيع الخضراوات بالجملة

أقامت مديرية أمن الدقهلية، بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالدقهلية، سوقا تجاريا للبيع بسعر الجملة بمنطقة الجلاء بالمنصورة، وذلك من أجل رفع العناء عن كاهل المواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار، حيث تمت إقامة شادر لبيع الخضراوات والفاكهة بشارع الجلاء - دائرة قسم أول المنصورة.

وتم البيع بسعر الجملة دون تحقيق أى ربح وتحت إشراف إدارة شرطة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية، وفى ظل الخدمات الأمنية اللازمة، وشهد السوق رواجا كبيرا فى عملية الشراء من المواطنين محدودى الدخل، ولاقت التجربة أيضا استحسان مواطنى مدينة المنصورة، وتابع اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية السوق بنفسه.



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سوق لبيع الخضراوات بالجملة لمواجهة غلاء الأسعار



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البيع بسعر الجملة دون تحقيق أى ربح



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لاقت التجربة استحسان مواطنى مدينة المنصورة



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البيع بسعر الجملة دون تحقيق أى ربح



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سوق لبيع الخضراوات بالجملة لمواجهة غلاء الأسعار



>

مديرية أمن الدقهلية تقيم سوقا لبيع الخضراوات بالجملة لمواجهة غلاء الأسعار



>

سوق لبيع الخضراوات بالجملة لمواجهة غلاء الأسعار



>

لاقت التجربة استحسان مواطنى مدينة المنصورة



>

مديرية أمن الدقهلية تقيم سوقا لبيع الخضراوات بالجملة لمواجهة غلاء الأسعار