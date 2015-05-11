مقتل 4 عناصر من القاعدة فى قصف لطائرة بدون طيار فى اليمن

اعلن مسئول محلي يمني ان اربعة عناصر من القاعدة قتلوا الاثنين واصيب اخرون في قصف قامت به طائرة من دون طيار يرجح ان تكون اميركية في المكلا كبرى مدن حضرموت جنوب شرق اليمن.

وقال المسئول الذي طلب عدم كشف هويته ان الطائرة استهدفت سيارة عند مدخل القصر الرئاسي في المكلا الذي استولى عليه تنظيم القاعدة منذ سيطرته على هذه المدينة الشهر الماضي.

وأضاف "قتل اربعة عناصر من القاعدة بينهم قادة واصيب اخرون في القصف" من دون ان يعطي على الفور تفاصيل عن المسؤولية المحتملة للقتلى داخل التنظيم.

ورغم الوضع غير المستقر في اليمن اكدت الولايات المتحدة انها مصممة على الاستمرار في محاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره واشنطن الاكثر خطورة بين فروع التنظيم المتطرف.

وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب اعلن مؤخرا مقتل احد كبار مسؤوليه ناصر الانسي في هجوم لطائرة اميركية من دون طيار، وهو الذي اعلن مسؤولية التنظيم عن الهجوم الدامي على صحيفة شارلي ايبدو في باريس مطلع العام.

وفي السابع من مايو اعلن المركز الاميركي لمراقبة المواقع الاسلامية مقتله مؤكدا انه "وفقا لمعلومات صحافية قتل الانسي في غارة لطائرة من دون طيار في المكلا (...) في ابريل مع نجله وستة مقاتلين".

ومنتصف ابريل استولى مقاتلون من القاعدة على مطار مدينة المكلا التي كانوا يسيطرون عليها جزئيا بسبب الفوضى التي تعم اليمن الذي يشهد غارات من تحالف عربي ومعارك يومية بين انصار الرئيس السابق وخصومه.

وفي الثاني من ابريل هاجم مقاتلو القاعدة المكلا واستولوا خلال 24 ساعة على الاحياء الرئيسية فيها وأفرجوا عن اكثر من 300 سجين بينهم احد قادتهم.

>