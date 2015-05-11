تحرير طفل 4 سنوات بالقليوبية خطفه 3 أشخاص وطلبوا فدية من والده

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من تحرير طفل 4 سنوات خطفه 3 أشخاص وطلبوا فدية من والده مقابل تسليمه، وألقت القبض على المتهمين الثلاثة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ من المدعو "أشرف فؤاد عبد المجيد محمد"، 42 سنة، ميكانيكى، باختفاء نجله المدعو "فؤاد"، 4 سنوات، من أمام منزله، وورود اتصال هاتفى يطلب منه فدية مالية مقابل عودته، وأضاف بعدم وجود خلافات بينه وبين أحد، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

ونظرًا لما مثلته الواقعة من خطورة إجرامية، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدير ادارة البحث الجنائى، ضم ضباط إدارة البحث الجنائى ورئيس وضباط فرع البحث الجنائى بالخانكة ومباحث مركز الخانكة، ووضعت خطة بحث هادفة وصولاً لتحديد الجناة وضبطهم وإعادة الطفل المختطف لأهليته.

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الطفل المختطف بعد تحريره

وأكدت التحريات السرية أن مختطفى الطفل هم "نباهى.س.ع"، 29 سنة، عامل بمحل عصير، و"ممدوح.م.خ"، 29 سنة، سائق، والمحكوم عليه هارب فى القضية رقم 17848 جنح قسم المنيا لسنة 2015م – ضرب، حصر رقم 3421 لسنة 2015، الحكم حبس أسبوعين وكفالة 100 جنيه، و"محمود.ر.ى"، 32 سنة، فنى كاميرات بمدينة الإنتاج الإعلامى.

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الجناة المتهمون بخطف الطفل

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزة المتهم الثانى الهاتف المحمول المستخدم فى ابتزاز والد الطفل، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بمعرض اعترافاتهم أنهم اتفقوا فيما بينهم على خطف الطفل بقصد ابتزاز والده ماليًا، مستخدمين فى ذلك السيارة رقم 1731 ل ب ماركة سوزوكى فان ملك الثالث "تم ضبطها والتحفظ عليها"، وأضافوا أنهم عقب علمهم بالملاحقات الأمنية لهم تخلصوا من الطفل المختطف بتركه بأحد الشوارع.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4716 إدارى قسم بولاق الدكرور لسنة 2015، وتولت النيابة التحقيق.

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