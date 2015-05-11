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قطار يدهس سيدة أثناء عبورها مزلقان سكة حديد بالدقهلية

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قطار يدهس سيدة أثناء عبورها مزلقان سكة حديد بالدقهلية قطار يدهس سيدة أثناء عبورها مزلقان سكة حديد بالدقهلية
دهس قطار "المنصورة - الزقازيق" سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد، بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية ، بمصرع (أمل عثمان إبراهيم- 27 عامًا ) مقيمة قرية "أبو داود" التابعة لمركز "تمى الأمديد" أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمدينة السنبلاوين.

وتم نقل جثمان الضحية إلى مستشفى السنبلاوين المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة. وكانت الدقهلية شهدت حادثين منفصلين آخرين قتل خلالهما شخصين أثناء عبورهما مزلقانات للسكة الحديد.

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مصر 365